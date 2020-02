Apple teste les réparations à domicile aux États-Unis

Apple vient de mettre en place une nouvelle option pour la réparation de ses produits pour le grand public aux États-Unis : la réparation à domicile. Le service n'est pour le moment disponible que dans quelques villes (Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco) et il ne concerne visiblement que les casses d'écran d'iPhone pour l'instant. Fournie par un réparateur agréé, Go Tech Services, la réparation peut être réalisée le jour même au domicile ou au bureau de l'utilisateur. Apple précise qu'un supplément peut être demandé pour le déplacement mais il n'est pas systématique — cela dépend vraisemblablement de la longueur du trajet à effectuer.Voilà en tout cas une nouvelle option que l'on aimerait voir se généraliser en cas de succès, et notamment pour les produits les plus volumineux d'Apple — comme l'iMac — qu'il n'est pas toujours possible de transporter facilement vers un Apple Store ou un centre de réparation agréé en cas de pépin.