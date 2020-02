L'app TV d'Apple débarque sur les téléviseurs de LG

Apple en avait fait l'annonce au début du mois de janvier : l'application TV allait débarquer sur les téléviseurs de LG, Sony et Vizio. Plus tard, c'est maintenant : l'application TV d'Apple vient de faire son apparition sur certains modèles de téléviseurs LG de 2019. Tous les modèles OLED sont concernés, les modèles Nano Cell des séries SM9X et SM8X, et certains modèles Ultra HD (séries UM7X et UM6X) seront également concernés un peu plus tard ce mois-ci. Les téléviseurs LG de 2020 seront compatibles dès leur lancement, et certains modèles de 2018 pourront également profiter de l'application grâce à une mise à jour du firmware qui sortira dans le courant de cette année.L'arrivée de l'application TV, en plus de la compatibilité avec AirPlay 2 et HomeKit, permet aux téléviseurs de LG de concurrencer très fortement l'Apple TV, le petit boîtier multimédia d'Apple qui perd beaucoup de son intérêt dans ses conditions. C'est un calcul stratégique intéressant pour Apple, dont l'objectif dans ce cadre n'est plus de vendre du matériel mais de promouvoir son service de streaming Apple TV+.