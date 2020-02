Apple peut maintenant offrir son programme développeur dans certaines conditions

Bonne nouvelle pour les associations à but non lucratif, les établissements scolaires et les institutions gouvernementales qui souhaitent déployer des applications gratuites (et uniquement des applications gratuites) sur l'App Store : Apple va désormais leur permettre de bénéficier d'un abonnement gratuit à l'Apple Developer Program . Ce programme, qui permet d'accéder à toutes les ressources mises à disposition par Apple pour les développeurs et à soumettre des applications sur l'App Store, coûte normalement 99 € par an.Initialement disponible uniquement aux États-Unis, au Brésil, en Chine, au Japon et au Royaume-Uni, cette exemption est désormais étendue à la France, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, Israël, l'Italie, le Mexique et la Corée du Sud. Cette exemption nécessite de faire une demande qui sera manuellement approuvée par Apple : vous pouvez obtenir plus d'informations sur les conditions de cette exemption sur cette page , et demander celle-ci sur cette page . Notez que cette exemption ne vous empêchera pas de distribuer des applications payantes ou comprenant des achats in-app à l'avenir ; si vous changez de stratégie en cours de route, le compte développeur redeviendra alors payant.