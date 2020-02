Les écrans 120 Hz se démocratisent déjà

Longtemps plafonnés à 60 Hz, les écrans embarqués au sein de nos smartphones commencent à évoluer sur ce point. Plusieurs fabricants ont déjà commercialisé des modèles présentant des fréquences de rafraichissement de 90 Hz voire de 120 Hz, et de timides bruits de couloir prêtent à Apple l'intention de se lancer avec l'iPhone 12 cet automne.En attendant, les annonces se multiplient chez la concurrence. Et surprise, les écrans allant au-delà de 60 Hz ne sont pas forcément réservés aux modèles les plus haut de gamme. En témoigne le Poco X2 , ce modèle produit par une filiale de Xiaomi destiné au marché indien. Ce modèle n'a pas prétention à se mesurer aux plus grands, étant notamment dépourvu d'écran OLED (il se contente d'une dalle LCD 1080p de 6,67"), mais les spécifications techniques restent très honorables et l'appareil intègre bien une dalle capable de se rafraichir 120 fois par seconde. Et il est ici question d'un smartphone dont le modèle d'entrée de gamme (stockage 64 Go, RAM 6 Go) est vendu pour 15,999 roupies, soit à peine plus de 200 € !Apple a déjà un produit intégrant un écran de 120 Hz : il s'agit de l'iPad Pro, avec sa technologie ProMotion qui permet à la dalle de bénéficier d'un taux de rafraichissement dynamique. Lorsque l'iPad Pro affiche une image fixe, le taux de rafraîchissement peut en effet descendre à 24 Hz seulement, ce qui permet de faire des économies d'énergie. La technologie ProMotion a fait ses preuves sur les tablettes haut de gamme d'Apple, avec des images d'une impressionnante fluidité que l'on aimerait retrouver sur l'iPhone. Les multiples annonces de fabricants concurrents mettent en tout cas la pression sur la firme de Cupertino, qui sera attendue au tournant en septembre prochain.