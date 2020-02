Des vidéos Verified de Genius exclusives pour Apple Music

Genius, le célèbre service de paroles de chansons qui fournit les paroles présentes sur Apple Music, vient d'annoncer avoir passé un nouveau partenariat avec Apple. Il s'agit cette fois de vidéo, avec la production de nouveaux épisodes de la série, qui consiste en de courtes vidéos dans lesquelles des artistes expliquent la signification des paroles de leurs chansons. Genius a déjà produit près de 900 épisodes de, et les prochains seront co-produits avec Apple, qui bénéficiera d'une courte exclusivité sur sa plateforme de streaming avant que ceux-ci soient diffusés sur Genius.com et sur YouTube. Deux épisodes, avec Alec Benjamin et Yung Baby Tate, sont déjà en ligne.Apple et Genius continuent donc de se rapprocher, alors qu'Apple Music est devenu le lecteur musical officiel du site. Apple cherche de plus en plus à se distinguer de la concurrence en créant des contenus originaux — il était la semaine dernière question de podcasts pour promouvoir Apple TV+ — et il ne serait pas étonnant que les annonces de ce type se multiplient à moyen terme.