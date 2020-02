Authentification : Apple aurait rejoint la FIDO Alliance

C'est une information que ni la FIDO Alliance ni Apple ne souhaitent visiblement rendre publique pour le moment. À l'occasion d'une conférence plénière qui se tenait hier à Lisbonne, la FIDO Alliance a annoncé à l'audience l'arrivée d'un nouveau membre dans l'association : Apple, qui rejoint une longue liste comprenant plus de 260 entreprises. L'information s'est rapidement retrouvée sur les réseaux sociaux, notamment repérée par nos confrères de MacGeneration , mais tous les tweets à ce sujet ont depuis été supprimés. Comme si l'équipe d'avocats d'Apple était passée par là...Cette "pré-annonce" n'est en tout cas pas une très grande surprise. La FIDO Alliance est spécialisée dans l'élaboration de standards de sécurité et d'authentification, notamment le standard FIDO2 promouvant une identification à deux facteurs basée sur l’utilisation de clés de sécurité, ou en tout cas d'appareils externes reprenant leur rôle. La prise en charge des clés FIDO2 par Safari est encore toute récente : elle remonte en effet à Safari 13 sur Mac en septembre 2019, et à iOS 13.3 , qui est sorti en décembre 2019, sur l'iPhone et l'iPad.

Une seule image a pu être sauvée...

Apple compte-t-elle s'arrêter à la prise en charge des standards mis au point par la FIDO Alliance, ou compte-t-elle développer elle-même de nouveaux outils pour ses utilisateurs ? Il est encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion de cette inscription d'Apple, qui compte peut-être seulement peser dans les décisions de l'association pour les futurs standards.