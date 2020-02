Coronavirus : du retard et des pertes chez Foxconn

Hon Hai, ou Foxconn pour les intimes, vient de réviser ses objectifs pour l'année 2020, s'attendant à une perte équivalente à une semaine de revenus. Durement touchée par l'épidémie de coronavirus durant les fêtes du Nouvel An lunaire, la Chine s'apprête à pleinement retourner au travail mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour une reprise en toute sérénité. Loin de là. Alors que le bilan humain continue de s'alourdir — il est de près de 500 morts en ce début de mois de février — les grandes entreprises s'organisent pour éviter que l'épidémie ne s'invite dans leurs usines.Pour Foxconn, cela va se traduire par une mesure drastique pour son usine de Zhengzhou, principal atelier de production de l'iPhone : tous les employés ayant séjourné en dehors de la province du Henan seront soumis à une quarantaine de 14 jours dans les habitations du groupe (Foxconn loge bon nombre de ses employés directement sur le site), alors que tous les employés étant restés sur place seront mis à l'écart pendant une semaine. Rappelons que l'usine de Zhengzhou est une véritable ville dans la ville, s'étendant sur 1,4 million de mètres carrés et pouvant accueillir jusqu'à 350 000 employés.

Habitations de Foxconn — Image par Adam Dean pour le Wall Street Journal

Une fois les fêtes de fin d'année passées, l'hiver et le printemps sont traditionnellement plutôt calmes pour Foxconn, dont les usines ne tournent pas à peine capacité. Le sous-traitant d'Apple est tout de même capable de produire plusieurs centaines de milliers d'exemplaires d'iPhone chaque jour, et cette crise aura forcément un impact sur la chaîne logistique d'Apple. C'est justement dans le courant de ce mois de février qu'Apple lancerait la production de l'iPhone 9 , ce modèle d'entrée de gamme qui remplacerait l'iPhone 8 et qui serait officiellement présenté en mars ; des retards, ou en tout cas des stocks plus tendus que d'habitude, sont à prévoir. Apple n'a comme à son habitude pas commenté l'information — tous les bureaux et boutiques d'Apple en Chine sont d'ailleurs totalement fermés cette semaine