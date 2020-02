Un test en détail de l'écran Pro Display XDR d'Apple

L'écran Pro Display XDR d'Apple a déjà fait l'objet de nombreux petits tests et vidéos de démonstration , mais le test que viens de publier PCMag est sans doute le plus abouti jusqu'ici. Nos confrères américains ont en effet testé le nouvel écran professionnel d'Apple en profondeur et surtout avec précision grâce à des sondes, nous permettant d'obtenir des chiffres fiables au sujet du Pro Display XDR.Pour résumer, il est question d'une couverture de 94,3% de l'espace sRGB (ce qui n'est pas impressionnant — mais honorable — et ne devrait pas concerner la clientèle du Pro Display XDR), de 96,7% de l'espace Adobe RGB (ce qui est excellent même si le U3219Q 4K de Dell fait légèrement mieux), et surtout de 98,7% de l'espace DCI-P3 (ce qui est le meilleur résultat jamais mesuré par PCMag). Côté contraste, le Pro Display XDR impressionne avec un pic à 1 560,9 nits et des noirs à 0,04 nit, le résultat le plus faible jamais enregistré par le site en dehors des dalles OLED. PCMag ne mentionne d'ailleurs pas l'effet de halo qui peut être provoqué par la technologie Mini LED lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements. Enfin, la fidélité des couleurs est de 0,68 dE, ce qui est tout bonnement exceptionnel.Nos confrères ont une intéressante critique à formuler au sujet du nouvel écran d'Apple : le Pro Display XDR ne dispose pas du moindre réglage physique. Tout passe en effet par macOS (et il n'y a toujours aucune option de calibration, même si Apple a promis leur intégration prochaine) et l'écran ne fonctionne que sur Mac (sur macOS ou Windows via BootCamp), ce qui est particulièrement frustrant pour un appareil de ce niveau, supposé venir se frotter aux moniteurs de référence.Vient enfin et sans surprise la question du prix, de l'écran, de son pied et de l'option pour obtenir un traitement mat. Ce n'est pas une donnée à prendre en compte dans un test technique, mais c'est un élément essentiel pour l'éventuel succès de cet écran ; PCMag est dithyrambique au sujet du Pro Display XDR, mais peine à justifier la différence de tarif avec des modèles deux à trois fois moins chers, qui poussent certes certains curseurs un peu moins loin mais qui restent tout à fait convenables pour un usage exigeant. Vous pouvez retrouver le test de PCMag dans son intégralité sur cette page