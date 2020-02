Bêta : des nouveautés à venir pour iOS 13.4 !

Au sein de l'application Mail, la barre d'outils qui s'était considérablement appauvrie depuis iOS 13 a regagné un peu d'intérêt avec la possibilité retrouvée de supprimer ou de déplacer un e-mail.

iOS 13.3 à gauche — iOS 13.4 à droite

Fonctionnalité annoncée avec iOS 13 mais qui a mis du temps à arriver : les dossiers partagés d'iCloud, qui permettent de partager un dossier avec une ou plusieurs autres personnes. Cette nouveauté avait déjà fait son apparition dans des versions bêtas intermédiaires d'iOS, mais elle avait finalement été retirée des versions finales. Espérons que cette fois-ci soit la bonne !Neuf nouveaux autocollants Memoji ont fait leur apparition. Il en faut pour tout le monde.

Image par Rene Ritchie

Parmi les nouveautés repérées par les développeurs depuis hier soir, on peut notamment citer la possibilité pour les développeurs de proposer des achats universels : si une même application existe sur iOS, macOS et tvOS, un seul achat peut permettre d'obtenir les trois versions d'un seul coup. De nouveaux contrôles pour les appels et la navigation ont été inclus dans CarPlay pour les applications tierces, et on retrouve la trace d'une nouvelle fonctionnalité appelée CarKey permettant d'ouvrir sa voiture grâce à la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch. De nouveaux raccourcis ont été ajoutés sur iPadOS pour la navigation au sein de l'application Photos, et une nouvelle option permettant de déclencher Shazam depuis l'application Raccourcis a fait son apparition. Une nouvelle fonctionnalité permettant de remapper les touches d'un clavier physique sur l'iPad a également été dénichée . Enfin, l'option « toujours autoriser » est enfin disponible pour les applications tierces souhaitant un accès permanent à la géolocalisation.Si tout se passe comme d'habitude, iOS 13.4 devrait rester en version bêta pendant quelques semaines avant que la version finale soit déployée pour le grand public. Cela devrait nous mener au début du printemps.