Bêta : deux petites nouveautés pour macOS 10.15.4

New “head pointer” accessibility feature in 10.15.4. Control the cursor with head movements. pic.twitter.com/VJuZ2JR503 — Guilherme Rambo (@_inside) February 5, 2020

La première nouveauté concerne la fonctionnalité Temps d'écran, que l'on retrouve dans les Préférences Système. Un nouvel onglet « Communication » a fait son apparition pour permettre de mettre en place des limitations relatives aux applications Téléphone, FaceTime et Message. Tout comme sur iOS, il est possible d'autoriser les communications vers les numéros d'urgence et vers une liste de numéros prédéfinis.Toujours dans les Préférences Système, la seconde nouveauté se trouve dans la section « Accessibilité », puis « Contrôle du pointeur » et « Autres méthodes de contrôle ». Apple a mis en place une option assez ambitieuse : le contrôle du pointeur avec... la tête ! Deux modes de contrôle sont proposés : en fonction de l'orientation du visage, ou de son déplacement vers les bords de l'écran. Plusieurs options de personnalisation sont proposées, pour la vitesse, la sensibilité aux mouvements de la tête et une touche permettant de désactiver temporairement la fonctionnalité.Nous avons pu tester cette nouveauté sur un MacBook Pro de 2012 et elle est globalement fonctionnelle, même si elle est parfois un peu capricieuse et nécessite d'avoir la tête correctement placée au centre de l'écran à son activation. Nous n'avons en revanche pas trouvé de manière de cliquer directement avec le visage, par exemple en clignant ostensiblement des yeux — voilà peut-être une piste d'amélioration pour une prochaine version bêta. Vous pouvez retrouver un petit aperçu de la fonctionnalité sur la vidéo ci-dessous :Apple ne communique pas sur les nouveautés incluses dans ses versions bêtas, et il est donc possible que macOS 10.15.4 comporte d'autres changements qui n'ont pas encore été repérés. Cette future mise à jour contient en tout cas des corrections de bugs, comme celui du chiffrement de la base de données de Mail . La version finale de cette future mise à jour, destinée au grand public, est attendue d'ici le début du printemps.