Avec CarKey, l'iPhone et l'Apple Watch vont remplacer les clés de voiture

Au sein de la première version bêta d'iOS 13.4 , qui est sortie hier soir, nos confrères de 9To5Mac ont déniché des traces d'une nouvelle fonctionnalité appelée « CarKey ». L'API n'est pas encore active, ni documentée, mais elle contient suffisamment de descriptions pour que l'on comprenne parfaitement de quoi il s'agit : iOS va bientôt permettre la gestion des clés de voiture au format NFC !Selon les fichiers présents à ce jour, CarKey permettra la prise en charge des clés NFC des constructeurs sur l'iPhone et de l'Apple Watch, par le biais de l'application Wallet comme pour Apple Pay. L'authentification par Face ID sera optionnelle, ce qui signifie qu'il sera possible de déverrouiller la voiture même lorsque la batterie de l'iPhone sera épuisée grâce au mode express (comme pour les cartes de transport). L'appairage initial nécessitera d'installer l'application du constructeur et de placer l'iPhone sur le lecteur NFC de la voiture. Chose intéressante, il sera possible de partager sa clé avec d'autres utilisateurs — une fonctionnalité qui pourrait rencontrer un grand succès chez les loueurs de voitures et les entreprises disposant d'une flotte partagée.

L'interface de CarPlay, adaptation d'iOS pour les écrans de voitures

Apple avait déjà exprimé son vif intérêt pour une telle fonctionnalité. Dès 2015, Tim Cook affirmait ainsi vouloir remplacer la clé de voiture par l'Apple Watch. Et surtout, Apple a rejoint le Car Connectivity Consortium en 2018. L'association, qui inclut de nombreux acteurs du monde high-tech ainsi que de nombreux constructeurs automobiles, a publié un standard basé sur la technologie NFC pour permettre à l'ensemble de l'industrie de dématérialiser les clés de voiture sans le moindre problème de compatibilité. CarKey ne devrait donc a priori pas être une solution propriétaire, même si Apple exercera comme à son habitude un strict contrôle sur l'utilisation de la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch.Apple n'ayant pas communiqué au sujet de CarKey, on ne sait pour le moment pas quand la nouveauté sera effectivement mise en place. Cela pourrait être avec la version finale d'iOS 13.4 au printemps... ou avec iOS 14 cet automne. À suivre !