Bientôt des achats universels pour les apps sur iOS, macOS et tvOS

En plus des versions bêtas d' iOS 13.4 (et tvOS 13.4), de macOS 10.15.4 et de watchOS 6.2 , Apple a hier soir publié une nouvelle version bêta de Xcode, son logiciel de développement qui est notamment utilisé pour créer les applications destinées à l'App Store. Pour cette nouvelle mouture, numérotée 11.4, Apple annonce un grand changement : la possibilité pour les développeurs de distribuer des applications iOS (et iPadOS et watchOS), macOS et tvOS sous la forme d'achats universels.À partir du mois de mars, les développeurs pourront donc proposer à leurs utilisateurs de profiter de leurs applications sur toutes les plateformes d'Apple par le biais d'un seul achat, qu'il soit originellement effectué sur le Mac, l'iPhone, l'iPad, ou l'Apple TV. Les applications conserveront leurs spécificités d'une plateforme à l'autre, mais il sera possible de mettre en place une tarification et une facturation unique donnant accès à toutes les versions d'un seul coup. Aujourd'hui, une application achetée sur l'iPhone ne donne pas nécessairement droit à son équivalent sur Mac ; l'utilisateur doit souvent passer deux fois à la caisse, et il doit quoi qu'il en soit se rendre deux fois sur l'App Store.Les développeurs pourront conserver le fonctionnement actuel, qui permet par exemple de facturer plus cher une version Mac qui peut être plus complète qu'une version iOS. Il sera également possible de donner à l'utilisateur le choix au moment de l'achat, avec une tarification pour une ou toutes les plateformes. Cette nouveauté ne sera en tout cas pas obligatoire, même si elle sera activée par défaut pour les applications utilisant Catalyst Cette nouveauté est la suite logique du projet Marzipan, aujourd'hui connu sous le nom de Catalyst, qui vise à rapprocher le plus possible les plateformes d'Apple les unes des autres. L'objectif ultime d'Apple serait de fusionner les différents App Stores, alors que les architectures matérielles seraient harmonisées grâce à la bascule de plus en plus probable du Mac vers l'architecture ARM à moyen terme.