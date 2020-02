Un nouvel Apple TV repéré au sein de tvOS 13.4 ?

Trois ans après l'arrivée des modèles 4K , un nouveau modèle d'Apple TV va-t-il être commercialisé cette année ? C'est ce que suggère la version bêta de tvOS 13.4, sortie par Apple hier soir. En fouillant dans les sources de la future mise à jour, nos confrères de 9To5Mac ont déniché une référence à un nouveau modèle qui porte le nom de code « T1125 », alors que les modèles actuels sont numérotés « J42d » (modèle HD) et « J105a » (modèle 4K). L'appareil en question tournerait sous l'architecture arm64e, ce qui suggère l'intégration d'une puce Apple A12 ou Apple A13 — l'Apple TV 4K est doté d'un processeur Apple A10. La mise en place d'une puce plus récente ne permettrait pas de grimper en définition d'image (il n'est pas question de 8K pour le moment), mais le gain de puissance serait bénéfique pour les jeux vidéo d'Apple Arcade et pourrait également servir pour la prise en charge de codecs vidéo plus modernes.Le nom de code commençant par la lettre T signifie qu'il s'agit probablement d'un prototype et pas forcément d'un produit fini dont on pourrait espérer la sortie imminente. Côté calendrier, c'est donc le plus grand flou. Alors que quelques rumeurs avaient évoqué la possibilité d'une sortie de ce nouveau modèle dès l'automne dernier (avec en prime la norme HDMI 2.1), Apple a peut-être simplement pris un peu de retard sur ses objectifs initiaux et une présentation dès le printemps pourrait être au programme. Ou peut-être devrons-nous attendre plus longtemps. Cette découverte est en tout cas une bonne nouvelle : quelque chose se trame et c'est déjà mieux que rien ! Il devient donc intéressant d'attendre un peu si l'Apple TV vous fait de l'oeil...