Apple brevette Touch ID sur la couronne digitale de l'Apple Watch

Et si, plutôt que de demander un code secret ou une authentification par le biais du déverrouillage de l'iPhone, l'Apple Watch disposait de son propre système d'authentification biométrique ? Cette hypothèse a fait l'objet d'une intéressante demande de brevet de la part d'Apple. Déposé en novembre 2018 juste après la présentation de l'Apple Watch Series 4, le document finalement publié cette semaine nous montre un système exploitant la tranche de la couronne digitale. C'est en faisant tourner la couronne que l'utilisateur permettrait au capteur d'enregistrer une portion suffisante de l'empreinte digitale.Un tel système permettrait d'apporter la reconnaissance d'empreintes à l'Apple Watch tout en conservant la fonctionnalité d'électrocardiogramme, elle aussi intégrée à la couronne digitale. Niveau faisabilité, il y a en revanche parfois un monde entre la publication d'un brevet et sa potentielle application dans un produit fini. Apple ne compte en tout cas pas abandonner Touch ID de sitôt et il pourrait d'ailleurs même faire son retour sur l'iPhone : il est question de l'intégrer directement sous la dalle des modèles haut de gamme en complément de Face ID, ou sur le bouton d'allumage latéral sur les modèles d'entrée de gamme. Pour le moment, l'hypothèse d'une intégration à l'Apple Watch n'a fait l'objet d'aucune rumeur.