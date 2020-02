Un contrat trop contraignant pour les réparateurs indépendants d'Apple ?

La nouvelle avait été vécue comme une victoire par les défenseurs du droit à la réparation : en août dernier, Apple avait annoncé le lancement d'un programme permettant aux réparateurs indépendants d'obtenir des composants officiels, outils et manuels d'instruction de la part d'Apple. Anticipant les multiples lois allant dans ce sens en préparation dans différents États américains, Apple a donc mis en place son programme « Independent Repair Provider » (IRP) qui rencontrerait un succès mitigé pour le moment. Motherboard a obtenu une copie du contrat proposé par Apple, et les conditions sont décrites comme, et intrusives pour la vie privée des clients.Pour rejoindre le programme, les réparateurs doivent accepter des audits et inspections surprises d'Apple pour vérifier que tout est fait dans les règles de l'art. Plus spécifiquement, Apple est susceptible de rechercher des "pièces interdites", dont la présence dans les boutiques peut entraîner une amende (de 1 000 dollars par transaction pendant la période de l'audit si ces pièces représentent plus de 2% des transactions du réparateur). Ces pièces peuvent être des contrefaçons, ou des composants; une formulation fourre-tout dangereuse alors que les réparateurs indépendants sont généralement multi-marques. Apple va d'ailleurs plus loin en cas de découverte de telles pièces, celles-ci devant alors être envoyées à Apple aux frais de la boutique. Et même si le réparateur quitte le programme, Apple garde un droit d'inspection dans les cinq années suivant la résiliation du contrat.Apple impose également aux réparateurs indépendants de faire signer à leurs clients un document attestant qu'ils s'apprêtent à recevoir un service de réparation qui n'est pas fourni par un réparateur agréé Apple et qu'Apple ne garantira pas la réparation ; une publicité contre eux-mêmes. Pire, les réparateurs doivent fournir à Apple des informations détaillées sur leurs clients, incluant noms, numéros de téléphone et adresses.Joint par Motherboard, un avocat de l', une association défendant les droits à la vie privée des consommateurs de produits électroniques, a expliqué que, et que les réparateurs peuvent se mettre en péril en acceptant les conditions d'Apple. Plusieurs réparateurs ont confirmé à nos confrères ne pas rejoindre le programme d'Apple à cause ces conditions, alors que d'autres se sont lancés malgré tout, l'approvisionnement en pièces originales étant jugé stratégique. Dans une déclaration officielle à Motherboard, Apple a affirmé que