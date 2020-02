iPhone bridés : Apple condamnée à 25 millions d'euros d'amende en France

C'est une affaire qui a fait couleur beaucoup d'encre en 2017 : accusée de brider les performances des anciens modèles d'iPhone dans l'optique de pousser les utilisateurs à renouveler leur matériel, Apple a admis que les modèles d'iPhone présentant des batteries vieillissantes étaient effectivement bridés dans l'optique de préserver leur durée de vie. La firme de Cupertino a présenté des excuses et pris diverses mesures pour se faire pardonner (le tarif des remplacements de batterie a été considérablement réduit ) et pour redonner le contrôle de ce système de bridage à l'utilisateur par le biais de nouvelles options dans les réglages d'iOS.L'affaire a été portée devant la justice un peu partout dans le monde, et notamment en France où l'association HOP / Halte à l’Obsolescence Programmée a déposé plainte contre Apple en décembre 2017. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu son verdict aujourd'hui : Apple est condamnée à une amende de 25 millions d'euros dans le cadre d’une transaction pénale. Apple a accepté le paiement de cette somme, et devra également publier un communiqué sur son site internet pendant un mois. La DGCCRF explique queet non un délit d'obsolescence programmée, cette intention prêtée à Apple par l'association HOP n'ayant pas été prouvée.Contactée par Le Parisien , Apple a déclaré que, alors que l'association HOP n'exclut pas une action au civil qui pourrait permettre d'obtenir des indemnisations pour les personnes ayant engagé des frais pour le remplacement payant de leur batterie ou pour le rachat d'un nouveau téléphone. Cette amende de 25 millions d'euros est la plus importante encore jamais infligée par la répression des fraudes.