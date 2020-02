La production d'AirPods toujours aussi tendue

C'est un grand classique depuis la sortie de la première génération d'AirPods en décembre 2016 : la demande pour les petits écouteurs sans fil d'Apple ne cesse d'augmenter et les sous-traitants d'Apple peinent à suivre la cadence. Alors que l'attente est de seulement quelques jours aujourd'hui pour les AirPods 2, les AirPods Pro commercialisés plus récemment affichent toujours des délais aussi importants sur l' Apple Store , avec un mois d'attente avant livraison !Cette situation n'est visiblement pas près de s'arranger : l'épidémie de coronavirus fait rage en Chine, et de nombreux sous-traitants d'Apple qui ont fermé leurs portes pour les fêtes du Nouvel An lunaire ont annoncé qu'ils ne remonteraient leur rideau comme initialement prévu lundi prochain, principe de précaution oblige. Les trois principaux assembleurs d'AirPods, Luxshare-ICT, Goertek et Inventec, ont déjà perdu deux semaines de travail et craignent que leurs stocks de composants ne s'épuisent dans les deux semaines à venir à cause des restrictions de circulation, nous indique le Nikkei . Dans un premier temps, la production devrait d'ailleurs être inférieure à 50% de la capacité des usines.Les AirPods rencontrent un succès fulgurant et Apple aurait fait tout son possible pour augmenter les cadences de production des AirPods Pro , dont les importants délais peuvent décourager certains clients. Selon le Nikkei, Apple aurait commandé pas moins de 45 millions de paires (AirPods et AirPods Pro confondus) pour le premier semestre de 2020.Si vous comptez vous offrir des AirPods Pro et souhaitez éviter les longs temps d'attente, sachez qu'il y a régulièrement du stock chez certains revendeurs, comme Rue du Commerce Darty ou encore Top Achat (ils sont indisponibles chez Amazon au moment où nous écrivons ces lignes). Si vous souhaitez acheter les AirPods Pro directement auprès d'Apple et que vous vivez près d'une boutique officielle, sachez que les Apple Stores physiques peuvent disposer de stock disponible immédiatement ; vous pouvez réserver vos exemplaires à retirer sur place directement sur l'Apple Store en ligne