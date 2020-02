Des traces de processeurs AMD sur macOS Catalina

Intéressante découverte dans les entrailles de la première version bêta de macOS 10.15.4 Catalina , distribuée aux développeurs un peu plus tôt cette semaine : cette future mise à jour contient des références à plusieurs modèles d'APU d'AMD, avec les noms de code Picasso, Raven, Renoir ou encore Van Gogh. Un APU (« Accelerated processing unit ») est un système regroupant le processeur et les circuits graphiques sur une même puce.Que viennent faire ces puces AMD sur macOS, alors qu'Apple a toujours été fidèle à Intel pour ses processeurs depuis l'abandon de l'architecture PowerPC il y a près d'une quinzaine d'années ? Apple est un bon client d'AMD pour ses cartes graphiques, mais ce n'est pas ce dont il est question ici.L'hypothèse qu'Apple se prépare à l'abandon des processeurs d'Intel n'est pas tout à fait nouvelle, mais les bruits de couloir parlent avec insistance d'une transition vers l'architecture ARM et non d'un déménagement chez AMD. Une étrange rumeur publiée par l'Economic Daily News en décembre dernier mentionnait la possibilité qu'Apple commercialise un Mac très haut de gamme dédié au jeu vidéo à l'occasion de la WWDC en juin prochain ; cela paraît assez peu probable, mais l'utilisation d'un APU d'AMD pourrait être envisageable dans cette éventualité. Cette hypothèse reste en tout cas hautement spéculative pour le moment.Il est aussi tout à fait possible qu'il s'agisse tout simplement de tests ; il ne fait aucun doute que des prototypes de Macs équipés de processeurs AMD existent dans les laboratoires de Cupertino. Apple est du genre prudente ; à l'occasion de l'annonce de la transition d'Apple vers les processeurs Intel lors de la WWDC 2005, Steve Jobs avait ainsi confirmé que Mac OS X avait vécu unesur l'architecture x86 les cinq années précédentes,. Intel a plutôt tendance à patiner depuis quelques années tandis que AMD se montre de plus en plus agressif ; il serait inconscient pour Apple de ne pas se préparer au scénario du, sans avoir forcément l'intention concrète de se lancer dans l'immédiat.Cette découverte pose en tout cas plus de questions qu'elle n'apporte de réponses et il convient donc de ne pas tirer de conclusions trop hâtives.