Un tarif de 489  pour l'iPhone 9 ?

Le successeur de l'iPhone 8 serait vendu à partir de 399 dollars, selon une source du magazine Fast Company . En France, un tel tarif pourrait nous mener à 489 €, soit 50 € de moins que l'iPhone 8 aujourd'hui. Une baisse de prix nécessaire pour qu'Apple puisse continuer à faire son trou en Inde , où la sensibilité aux prix est très importante, tout comme en Chine où le marché est très concurrentiel.Fast Company confirme au passage que l'annonce de ce nouveau téléphone serait bien prévue pour le mois de mars, comme le veulent de nombreuses rumeurs depuis quelques mois. Il subsiste toutefois un doute sur la capacité d'Apple et surtout de ses fournisseurs à produire suffisamment d'unités pour un lancement au début du printemps, à cause de l'épidémie de coronavirus qui ralentit fortement l'activité des sous-traitants de la marque en Chine.Rappelons que l'iPhone 9, si tel est bien son nom , devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 8, toujours avec un écran rectangulaire et le capteur d'empreintes digitales de Touch ID. Il intégrerait quelques composants plus au goût du jour, comme la puce Apple A13, 3 Go de mémoire vive (2 Go aujourd'hui), et peut-être un meilleur appareil photo. La prise en charge de la fonctionnalité 3D Touch (capteur de pression) serait en revanche abandonnée. Il serait décliné en 64 Go et 128 Go de stockage, comme aujourd'hui.