Écran pliable : Samsung lève le voile sur le Galaxy Z Flip

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT — nilay patel (@reckless) February 10, 2020

Près de six mois après la sortie du Galaxy Fold , Samsung s'apprête à dévoiler un nouveau modèle de smartphone pourvu d'un écran pliable. Cette fois, le constructeur sud-coréen adoptera un format à clapet, comme Motorola avec son Razr. À l'occasion de la cérémonie des Oscars qui se déroulait cette nuit, Samsung a diffusé une publicité montrant le Galaxy Z Flip en amont de sa présentation officielle, qui aura lieu ce mardi 11 février. On y découvre tout le design du smartphone, avec son gigantesque écran de 6,7" pliable en deux et son minuscule écran extérieur permettant de gérer les appels sans avoir à ouvrir le téléphone. Et une fonctionnalité intéressante : la visioconférence avec le Galaxy Z Flip posé sur une table à moitié plié, pour discuter confortablement sans avoir à tenir le smartphone à la main.Samsung préfère prévenir que guérir et annonce dans les petites lignes de son clip que la pliure visible sur le centre de la dalle est. Outre cette caractéristique qui dérangera certains, la question de la fiabilité sera au centre des préoccupations, alors que celle du Razr fait déjà débat ; dans un premier test, le smartphone pliable de Motorola n'a survécu qu'à 27 000 ouvertures, soit l'équivalent de seulement six à douze mois d'usage normal. Même s'il subsiste un doute sur la précision de la calibration de la machine utilisée dans le cadre de ce test, cela montre une nouvelle fois que ce type d'appareil doit être manipulé avec précaution. Notons dans ce contexte qu'aucune rumeur ne prête à Apple l'intention de se lancer sur ce secteur à court terme.