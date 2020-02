Des versions bêtas publiques pour iOS 13.4 et macOS 10.15.4

Le saviez-vous ? Les versions bêtas des systèmes d'exploitation d'Apple sont réservées aux développeurs, qui peuvent y accéder par le biais d'un programme payant coûtant 99 € par an ; ce programme permet également et surtout l'accès à de nombreuses ressources et donne la possibilité de publier des applications sur l'App Store. Il existe également un programme de versions bêtas publiques , qui est gratuit et auquel n'importe qui peut s'inscrire. Toutes les versions bêtas d'Apple n'y sont pas disponibles et elles sont d'ailleurs souvent publiées avec une semaine de retard par rapport au programme réservé aux développeurs, mais il est donc possible d'accéder à certaines versions bêtas d'Apple sans être développeur.Hier soir, Apple a mis à jour ce programme de versions bêtas publiques pour y publier les premières versions de travail d'iOS 13.4 et de macOS 10.15.4 . Disponible pour les développeurs depuis la semaine dernière, ces deux versions apportent un certain nombre de petits changements. Sur iOS, on retrouve par exemple la nouvelle barre d'outils de Mail, les dossiers partagés d'iCloud, les nouveaux autocollants Memoji, et d'autres petites nouveautés que vous pouvez retrouver sur cet article . Sur macOS, l'onglet « Communication » a fait son apparition sur la fonctionnalité Temps d'écran, et une intéressante fonctionnalité d'accessibilité permet de contrôler le curseur du Mac avec des mouvements de la tête ; vous pouvez découvrir ces deux changements sur cet article Si vous souhaitez tester ces petits changements quelques semaines avant leur sortie officielle, vous pouvez donc télécharger les versions bêtas publiques d'iOS 13.4 et de macOS 10.15.4 sur le programme de versions bêtas publiques d'Apple. Attention toutefois, notez bien qu'il s'agit de systèmes en plein chantier, et qu'il est possible et même probable que vous rencontriez plus de bugs que d'habitude ; il est fortement déconseillé d'installer des versions bêtas sur un iPhone, un iPad ou un Mac utilisé professionnellement au quotidien. En cas de pépin, n'oubliez pas d'ailleurs qu'un appareil dont le système d'exploitation est en version bêta ne peut pas être pris en charge par le SAV d'Apple ; vous devrez réinstaller une version "stable" classique avant de pouvoir prétendre à une réparation.