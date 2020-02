Les fabricants de coques prêts pour l'iPhone 9 / SE 2

Le successeur de l'iPhone 8 arrive bientôt : toutes les rumeurs pointent vers une sortie vers la fin du mois de mars, alors que la production de masse débuterait ce mois-ci ; le leaker Evan Blass a même évoqué une possible présentation dès la mi-mars . Même si l'épidémie de coronavirus qui ralentit considérablement l'activité des sous-traitants d'Apple pourrait causer des retards, c'est quoi qu'il en soit pour bientôt. Et les fabricants d'accessoires le savent bien : comme pour chaque sortie de nouveau smartphone pommé, ils s'organisent pour obtenir les dimensions précises et pour avoir des coques et des étuis prêts à temps pour le jour du lancement.Les premiers modèles de ces coques commencent à arriver sur le web, par exemple chez Totallee avec un modèle qui sera disponible à partir du 24 mars. Avec un mois et demi d'avance, le principal intérêt de cette avant-première réside bien sûr dans le coup de pub. Il n'empêche que le fabricant en question est déjà prêt, et parie d'ailleurs sur le nom d'iPhone SE 2, alors que certaines rumeurs penchent plutôt vers le nom d'iPhone 9, qui serait sans doute plus logique pour ce modèle qui serait techniquement bien plus proche de l'iPhone 8 qu'il remplacera que du petit iPhone SE.Les accessoiristes ne sont pas forcément les mieux placés pour connaître les noms des futurs appareils d'Apple ; ils sont en revanche très forts pour connaître leurs dimensions précises, souvent obtenues à partir de schémas industriels qui s'échangent sous le manteau en Chine. Bien que l'iPhone 9 (ou SE 2, allez savoir) ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 8, les coques de ce nouveau modèle pourraient bel et bien être différentes ; le mois dernier, @OnLeaks affirmait en effet que l'épaisseur de ce modèle serait en hausse , avec 7,8 mm contre 7,3 mm pour l'iPhone 8.Cette épaisseur en hausse pourrait permettre de loger une batterie plus importante pour une meilleure autonomie. L'iPhone 9 devrait également intégrer une puce Apple A13 (Apple A11 pour l'iPhone 8), 3 Go de mémoire vive (2 Go pour l'iPhone 8), et possiblement de meilleurs appareils photos. L'abandon de la technologie 3D Touch (le capteur de pression) semble en revanche inévitable. Décliné en deux modèles de 64 Go et 128 Go, le nouveau téléphone d'entrée de gamme d'Apple pourrait présenter une tarification plutôt agressive, avec un tarif qui pourrait être légèrement inférieur à celui de l'iPhone 8 : des bruits de couloir ont évoqué un prix d'appel à 399 dollars , contre 449 dollars pour l'iPhone 8 aujourd'hui. En France où l'iPhone 8 est vendu à partir de 539 €, cela pourrait se traduire par un tarif passant sous la barre des 500 €.