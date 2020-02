Authentification : Apple a bien rejoint la FIDO Alliance

Apple a bien rejoint la FIDO Alliance, une association dont la mission est de développer et promouvoir des standards de sécurité et d'authentification permettant d'aller plus loin que les simples mots de passe, dont la fiabilité n'est pas optimale. L'annonce de cette adhésion avait été faite la semaine dernière à l'occasion d'une conférence plénière de l'Alliance, mais les tweets nous alertant de cette nouveauté avaient rapidement été supprimés et aucune des deux parties n'avait souhaité s'exprimer officiellement sur le sujet. Aujourd'hui, le logo d'Apple est finalement apparu sur le site de la FIDO Alliance , dans la section des membres décisionnaires.La FIDO Alliance n'est pas inconnue des utilisateurs de produits d'Apple : les clés FIDO2, qui permettent une authentification à deux facteurs matérielle, sont prises en charge depuis l'arrivée de Safari 13 sur Mac en septembre 2019, et depuis iOS 13.3 sur l'iPhone et l'iPad depuis décembre 2019. Les objectifs d'Apple au sein de la FIDO Alliance sont pour le moment inconnus ; on ne sait pas si Apple a prévu de développer de nouveaux outils d'authentification spécifiques pour ses utilisateurs, mais la firme de Cupertino pourra en tout cas peser dans les décisions de l'association afin de s'assurer que ses standards collent au mieux à ses besoins.