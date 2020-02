Swift Playgrounds débarque sur Mac !

Swift Playgrounds est une app révolutionnaire pour Mac et iPad avec laquelle tu peux apprendre à coder et faire des expériences de programmation tout en t’amusant. En suivant les cours guidés de la rubrique « Apprendre à coder », tu pourras résoudre des puzzles interactifs et maîtriser les notions élémentaires du codage, ou bien expérimenter en relevant de nombreux défis qui te feront découvrir divers aspects du codage.



Pour utiliser Swift Playgrounds, aucune connaissance n’est requise. C’est donc parfait pour les débutants, enfants comme adultes. Tu découvriras toutes les facettes de Swift, un langage de programmation puissant créé par Apple et utilisé par des professionnels pour créer de nombreuses apps très populaires de nos jours. Le code que tu écris fonctionne sans accroc lorsque tu passes de ton Mac à ton iPad.

C'est une application qui était jusqu'ici réservée à l'iPad : Apple a dévoilé hier soir une version de Swift Playgrounds destinée au Mac. Réalisée grâce aux outils de Catalyst , qui permet d'adapter relativement facilement au Mac des applications initialement prévues pour une interface tactile, l'application n'est compatible qu'avec macOS 10.15.3 ou ultérieur, c'est à dire avec la toute dernière version en date de Catalina.Rappelons que Swift Playgrounds est une application permettant d'apprendre à coder avec le langage de programmation Swift. Destinée aux grands débutants (et même aux enfants), l'application propose des cours et exercices en français sur l'iPad et le Mac, l'utilisateur pouvant passer de l'un à l'autre sans accroc grâce à iCloud.Swift Playgrounds est une application gratuite, que cela soit sur l'iPad ou le Mac, et elle vaut le détour si vous vous intéressez aux rudiments de la programmation. Vous la trouverez au téléchargement gratuit sur l'App Store pour l'iPad, et sur le Mac App Store pour macOS Catalina.