Bientôt des AirPods Pro moins chers, sans Pure ANC ?

Les AirPods rencontrent un extraordinaire succès et il est donc logique qu'Apple cherche à étoffer sa gamme. Après les AirPods 2 sortis en mars 2019 , Apple a commercialisé ses AirPods Pro en octobre dernier et ces nouveaux écouteurs intra-auriculaires se vendent également comme des petits pains, au point où la chaîne de production peine à suivre la cadence . Quelle sera la prochaine étape ? Il pourrait d'abord s'agir d'un casque en bonne et due forme , qui pourrait se placer au-dessus des tarifs des modèles de Beats. Ensuite, Apple pourrait revenir aux écouteurs avec des modèles d'AirPods Pro... "Lite", affirme DigiTimes Des modèles d'AirPods Pro moins chers ? La publication taïwanaise ne donne pas de détails, mais on imagine qu'Apple pourrait se passer de la technologie Pure ANC, qui permet la réduction de bruit active, histoire de tirer un peu les prix vers le bas. Avec un boîtier de charge dépourvu de bobine pour la recharge par induction, il serait ainsi possible de proposer des modèles d'AirPods Pro un peu plus abordables pour séduire un plus grand nombre d'utilisateurs.Ces hypothétiques AirPods Pro moins chers sont à peine abordés par DigiTimes, au sein d'un article consacré à la diversification des sources de production d'Apple — ces nouveaux modèles pourraient être produits, au moins en partie, à Taïwan. Les informations de DigiTimes n'ont malheureusement pas toujours été d'une incroyable fiabilité, aussi ce bruit de couloir restera à prendre avec le plus grand recul tant que la rumeur n'aura pas été confirmée par d'autres sources.