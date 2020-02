Galaxy S20 : Samsung prend de l'avance sur l'iPhone 12

La gamme de Galaxy S20, qui sera en vente à partir du 13 mars, est composée de trois modèles pour cinq références différentes : le Galaxy S20 classique avec un écran de 6,2", le Galaxy S20+ avec un écran de 6,7", et le Galaxy S20 Ultra avec un écran de 6,9". Le Galaxy S20 d'entrée de gamme à 909 € se contente de la 4G, et le modèle 5G est vendu 999 € pour 128 Go de stockage ; le Galaxy S20+ avec 5G est vendu 1 099 € pour 128 Go de stockage, et le Galaxy S20 Ultra avec 5G grimpe à 1 349 € pour 128 Go ou 1 549 € pour 512 Go de stockage. Le stockage peut ensuite être étendu via le port microSD.On retrouve des caractéristiques techniques flatteuses, comme un écran OLED Infinity-O de 3 200 x 1 440 pixels sur les trois modèles avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une webcam centrée discrète et un capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, la possibilité d'enregistrer des vidéos 8K (24 i/s seulement) ou 4K (60 i/s), un processeur octocoeur, de 12 Go à 16 Go de mémoire vive, la recharge rapide (de 25 W à 45 W) et la recharge bilatérale, des batteries allant de 4 000 mAh à 5 000 mAh, le modem 5G sur quatre références sur cinq, une caméra temps de vol (S20+ et S20 Ultra), un téléobjectif de 64 mpx (S20 et S20+) ou de 128 mpx (S20 Ultra) permettant d'obtenir d'impressionnants zooms numériques...Plusieurs nouveautés de ces différents modèles de Galaxy S20 sont très attendues sur l'iPhone 12 et Samsung met donc la pression sur Apple, sept mois avant la sortie de sa nouvelle gamme. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro devraient sans surprise passer à la 5G , et il se murmure que les écrans OLED seraient de la partie sur tous les modèles . Apple utilisant des dalles fournies par Samsung, le taux de rafraichissement en hausse permettant une plus grande fluidité des animations paraît de plus en plus probable au moins sur les modèles « Pro », et la caméra temps de vol utile pour la photographie computationnelle et la réalité augmentée a également fait l'objet de rumeurs. L'envolée de la résolution du téléobjectif paraît moins probable en l'état, tout l'intégration d'un capteur d'empreintes sous l'écran (même si le retour de Touch ID a déjà été évoqué pour 2021 ). Pour plus d'infos sur les modèles d'iPhone à venir, vous pouvez retrouver notre récapitulatif sur les modèles d'iPhone de 2020