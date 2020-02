Coronavirus : le MWC de Barcelone est annulé

L'épidémie de coronavirus — ou COVID-19 — a un important impact sur la production de produits high-tech en Asie et touche pratiquement tous les fabricants. Le fort ralentissement de la production n'est toutefois pas la raison de l'annulation du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, qui devait se tenir du 24 au 27 février : outre les inévitables retards, ce sont bien les craintes sanitaires d'un tel rassemblement qui ont fait renoncer la GSM Association , organisateur de cet événement, alors que de nombreuses grandes marques avaient déjà annoncé leur retrait du salon.Apple ne participe pas au MWC, qui est le plus grand salon mondial de l'industrie de la téléphonie mobile avec plus de 2 400 exposants et plus de 100 000 visiteurs. L'événement n'en est pas moins très intéressant à observer pour les aficionados de la marque, alors que de nombreux fabricants concurrents profitent de l'occasion pour dévoiler leurs dernières nouveautés. Pour la plupart des marques, la perte de cette scène mondiale n'empêchera pas les présentations de produits, qui seront nombreuses à être reportées — le temps d'organiser des conférences de presse — mais pas annulées.