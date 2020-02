Apple Pay va rapporter des milliards de dollars à Apple

Lorsque l'on parle des services d'Apple, qui lui rapportent pratiquement deux fois plus que le Mac , on pense en premier lieu à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ou encore iCloud. Apple Pay, qui est un service entièrement gratuit pour l'utilisateur final, passe souvent sous le radar. Le service de paiement mobile d'Apple rapporte pourtant de plus en plus d'argent à la firme de Cupertino. Selon une étude de Quartz , Apple Pay représenterait déjà 5% de la totalité des transactions mondiales réalisées par carte bancaire, et si Apple maintient son rythme actuel, Apple Pay pourrait s'arroger 10% du marché d'ici 2025. Or, Apple prélève sa dime sur tous les paiements réalisés via son service...Selon le Financial Times , la part d'Apple dans un paiement réalisé via Apple Pay serait de 0,15%. Rien qu'aux États-Unis, les transactions effectuées par carte bancaire atteignaient un montant de 7 080 milliards de dollars en 2018. Même si Apple n'obtient que 0,15% de 5% de cette somme, les commissions atteignent tout de même un total de 531 millions de dollars. Si Apple Pay continue de croitre sans faiblir dans les cinq prochaines années, les commissions sur les transactions pourraient permettre à Apple de passer la barre du milliard de dollars par an... uniquement aux États-Unis.En France, Apple Pay a démarré timidement en 2016 mais les accords avec les différentes banques se sont multipliés depuis l'année dernière, et toutes les banques majeures du pays ont désormais annoncé leur compatibilité avec le service de paiement d'Apple. Le mois dernier, Apple promettait ainsi que 99% des cartes bancaires françaises seraient prises en charge dès cette année 2020. Et le paiement sans contact fait de moins en moins peur aux utilisateurs d'iPhone : selon Juniper Research , Apple Pay représenterait 52% des paiements réalisés sur mobile.Tous les voyants sont donc au vert pour Apple Pay, qui devrait faire trembler PayPal dans les prochaines années. Pour Quartz, il n'est pour l'instant pas question pour Apple de concurrencer les services de Visa et Mastercard, qui font l'interface avec les banques, mais la domination d'Apple sur le marché du paiement pourrait hypothétiquement lui permettre d'être un sérieux concurrent...