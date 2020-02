Quelques ruptures de stock sur les iPhone 11 et 11 Pro

Les premiers effets concrets du ralentissement de la production d'iPhone en Chine suite à l'épidémie de coronavirus commencent-ils à se faire ressentir en boutique ? Nos confrères de MacG ont constaté que plusieurs modèles d'iPhone 11 et d'iPhone 11 Pro étaient actuellement en rupture de stock dans un certain nombre d'Apple Store un peu partout en France. Les ruptures dépendent des tailles, des capacités et des coloris, même si ce sont principalement les modèles de 64 Go qui viennent à manquer pour le moment. Cinq mois après la sortie de ces modèles, cette situation est très inhabituelle.Si vous avez prévu d'acheter un iPhone dans une boutique officielle d'Apple, n'oubliez pas de vérifier le stock de l'Apple Store en question sur le site d'Apple avant de prendre le risque de vous déplacer pour rien — vous pouvez d'ailleurs réserver votre exemplaire directement en ligne pour plus de sécurité. N'oubliez pas également que vous pouvez régulièrement bénéficier de petits rabais chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre comparateur de prix . Attention aux délais toutefois : d'un modèle à l'autre, ils peuvent passer d'un ou deux jours à plusieurs semaines selon les stocks des revendeurs en question.