La 5G au programme sur l'iPad Pro en octobre 2020 ?

L'iPhone devrait être le premier produit d'Apple à intégrer un modem 5G en septembre prochain, mais il pourrait rapidement être suivi par la déclinaison cellulaire de l'iPad Pro, si l'on en croit les sources de DigiTimes ( 1 2 ). La publication taïwanaise évoque la possibilité d'une présentation dès le mois de septembre en même temps que l'iPhone, alors que l'iPad fait souvent l'objet d'une seconde conférence durant le mois d'octobre. Ce serait en tout cas pour cet automne, avant les fêtes de fin d'année.DigiTimes avait déjà affirmé que la 5G était en chemin pour l'iPad Pro, mais sans détails sur le calendrier. Une sortie dans la foulée du lancement de l'iPhone 12 paraît en tout cas parfaitement logique, d'autant que l'iPad Pro pourrait alors reprendre certaines des nouveautés de la prochaine gamme de smartphones d'Apple. Outre le modem, l'iPad Pro devrait notamment adopter la puce Apple A14X, déclinaison plus costaude de la puce Apple A14 qui sera utilisée sur l'iPhone 12.De premières rumeurs s'attendaient à l'arrivée de nouveaux iPad Pro dès l'automne dernier, mais cela n'a pas été le cas et plusieurs sources généralement fiables — comme Ming-Chi Kuo — anticipent désormais une présentation dès ce printemps 2020 , avec une puce Apple A13X et vraisemblablement sans modem 5G. Apple pourrait-elle avoir prévu un lancement en deux temps, ce qui pourrait donner raison à tout le monde ? Certains modèles pourraient-il ne rester que six mois au catalogue avant d'être remplacés ? Voilà qui serait assez inhabituel, et même contreproductif pour Apple. Les iPad Pro actuels commencent à dater un peu (ils ont été présentés en octobre 2018 ), mais ils n'ont rien de ridicule ; si une révision d'envergure se profile pour cet automne, il nous paraîtrait plus judicieux qu'Apple patiente quelques mois de plus sans toucher à sa gamme. La situation est encore très floue pour le moment...