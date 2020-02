Le MacBook Pro 16'' bientôt sur le Refurb Store

Le MacBook Pro 16" a fait ses premiers pas sur le Refurb Store américain hier soir, avec de nombreuses configurations reconditionnées proposées à partir de 2 039 dollars. C'est comme d'habitude une remise de 15% qu'Apple propose par rapport aux tarifs des modèles neufs, qui sont vendus à partir de 2 399 dollars. L'arrivée d'un nouveau produit sur la déclinaison américaine du Refurb Store précède souvent de quelques semaines l'arrivée du même produit sur la version française de la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Alors qu'en France les tarifs du neuf débutent à 2 699 €, le MacBook Pro 16" reconditionné devrait être vendu à partir de 2 289 €.Les ordinateurs reconditionnés par Apple sont généralement d'une qualité irréprochable, très difficile à distinguer d'un modèle parfaitement neuf. Les achats réalisés sur le Refurb Store bénéficient d'ailleurs de la même garantie de deux ans que les achats de l'Apple Store classique, ce qui rend les produits reconditionnés particulièrement intéressants pour qui veut faire des économies sans faire de compromis particulier (lire :).Si le MacBook Pro 16" vous fait de l'oeil et que le Refurb Store vous intéresse, nous ne pouvons que vous conseiller d'attendre un peu ; cela sera peut-être dans quelques jours seulement, ou peut-être dans quelques semaines, mais le dernier MacBook Pro fera inévitablement son apparition à prix réduit dans un futur proche. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas attendre, notez que le MacBook Pro 16" est très régulièrement en promotion chez les différents revendeurs, avec des remises qui tournent souvent autour de -10% par rapport aux tarifs officiels ; vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres du moment dans nos bons plans ainsi que sur notre comparateur de prix Le MacBook Pro 16" a été commercialisé en novembre dernier et il est encore très récent ; aucune mise à jour de ce modèle n'est attendue pour le moment. La situation est en revanche différente pour les modèles 13,3", qui remontent au mois de mai dernier et qui ne bénéficient pas encore des nouveautés inaugurées par le modèle 16". Une refonte de ces petits modèles est vivement attendue pour ce début d'année 2020 : que cela soit en version neuve ou en version reconditionnée, l'achat du MacBook Pro 13,3" est fortement déconseillé pour le moment (lire :).