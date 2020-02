Le HomePod ne décolle toujours pas

Le marché des enceintes connectées est en pleine expansion. Selon les chiffres de Strategy Analytics , les ventes auraient augmenté de 70% en 2019, avec 55,7 millions d'unités vendues contre 38,5 millions en 2018. Amazon et Google continueraient de mener la danse, représentant plus de la moitié des ventes à eux deux, mais avec une forte concurrence d'acteurs chinois tels que Baidu, Alibaba et Xiaomi. Apple, malgré une hausse des ventes de 65% d'une année sur l'autre, doit toujours se contenter de parts de marché inférieures à 5%, le HomePod pointant en sixième position.Strategy Analytics s'attend à de nouveaux records de ventes pour l'année 2020, et analyse que les acheteurs d'enceintes connectées seraient de plus en plus sensibles aux prix et moins à la marque. Outre la pertinence de Siri, c'est souvent le prix du HomePod — 329 € — qui a été montré du doigt pour expliquer les faibles volumes de vente de l'enceinte connectée d'Apple. Plusieurs bruits de couloir anticipent l'arrivée d'un « HomePod mini », plus petit et moins cher, dans le courant d'année 2020...