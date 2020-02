Apple veut promouvoir la vente en réalité augmentée

La réalité augmentée va prendre un tournant commercial sur iOS. Depuis 2018, la fonction AR Quick Look permet d'intégrer des objets à visualiser en réalité augmentée directement au sein des principales applications d'iOS (Safari, Messages, Mail, News et Notes). Il suffit pour un vendeur de fournir un modèle 3D au format USDZ pour que ARKit se charge du rendu dans le monde réel, intégrant les reflets, les ombres, etc. C'est une fonctionnalité dont sont friands certains vendeurs par correspondance, comme Ikea qui permet de visualiser ses meubles en trois dimensions directement à leur futur emplacement.D'un point de vue commercial, la possibilité de visualiser les objets dans leur environnement grâce à la réalité augmentée serait redoutablement efficace. Cela permettrait en effet d'augmenter les ventes tout en évitant les erreurs : Houzz a par exemple constaté un taux de transformation onze fois supérieur chez les personnes ayant visualisé un objet en réalité augmentée, alors que Build.com se réjouit d'un taux de retour 22% inférieur . C'est donc tout naturellement qu'Apple creuse ce sillon, nous apprennent CNET et TechCrunch : Apple a rajouté la possibilité pour les vendeurs de créer des interactions au sein de la visualisation d'ARKit, comme un bouton permettant d'ajouter le produit au panier, de consulter l'état des stocks ou encore de discuter par chat avec un conseiller. Et dans la dernière version bêta d'iOS , Apple a également ajouté la prise en charge de l'audio pour une meilleure immersion des produits émettant du son.

Image par CNET

Apple améliore chaque année ses technologies de réalité augmentée ; l'année dernière avec iOS 13 et ARKit 3 , Apple a par exemple ajouté la possibilité de faire passer des objets devant et/ou derrière des humains en mouvement. Cette année, on devrait bien sûr découvrir de nouvelles évolutions avec iOS 14, qui sera présenté à la WWDC en juin prochain, et les futurs modèles d'iPhone présentés en septembre pourraient également offrir de nouvelles fonctionnalités grâce à la possible intégration d'un capteur temps de vol , qui permettrait de créer en temps réel une carte en trois dimensions très précise de l'environnement de l'iPhone.