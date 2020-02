Apple ajoute la recherche de paroles à Shazam

Shazam, qui appartient à Apple depuis septembre 2018, est une application très pratique pour identifier un titre en quelques secondes. Il arrive cependant que l'on n'ait pas le temps ou la possibilité de dégainer l'iPhone : Shazam vous permet désormais de rechercher un morceau grâce à ses paroles, et quelques bribes suffisent à condition qu'elles ne soient pas trop communes. Dans la mise à jour de l'application disponible sur l'App Store depuis hier soir, un petit bouton de recherche a remplacé l'appareil photo sous le bouton principal dédié à la reconnaissance audio. L'appareil photo, qui permettait de scanner des campagnes de publicité spécifiques à Shazam, n'était plus utilisé depuis le rachat du service par Apple.Il est également possible de rechercher des morceaux par leur titre ou le nom de l'artiste. Une fois le morceau identifié, il est possible d'en écouter un extrait, de visionner son clip et/ou de lancer la lecture du titre dans Apple Music. L'intégration de cette fonctionnalité de recherche n'est pas une grande surprise : elle est déjà présente au sein d'Apple Music depuis la version 12 d'iOS