5G : Apple pourrait concevoir les antennes en interne

C'est en septembre que les premiers modèles d'iPhone pourvus d'une connectivité 5G seront commercialisés par Apple. Les ingénieurs de Cupertino avaient initialement prévu de se lancer avec un modem conçu par Intel, mais le fondeur a accumulé les difficultés et a finalement jeté l'éponge . Apple a fini par racheter l'activité de modems d'Intel dans l'objectif de produire ses propres puces, mais ce ne sera pas pour tout de suite. En attendant qu'un modem maison soit mis au point, Apple a dû se réconcilier avec Qualcomm et c'est donc un modem Qualcomm qui sera utilisé sur l'iPhone 12 cette année.Le modem oui, mais pas forcément le système d'antennes. Selon Fast Company , Apple hésiterait toujours entre deux solutions : le modèle QTM525 de Qualcomm, et une alternative développée en interne. Apple n'aurait rien contre le QTM525 d'un point de vue technique, mais les antennes de Qualcomm seraient jugées trop épaisses pour une intégration sur l'iPhone. Plusieurs prototypes seraient donc en compétition à Cupertino, avec ou sans le QTM525.

Des antennes 5G conçues par Qualcomm

Bien sûr, on se souvient du scandale de l'Antennagate de l'iPhone 4 ; concevoir des antennes n'est pas simple, et Apple n'est pas spécialiste du domaine. Le récent rachat de l'activité de modems d'Intel pourrait toutefois aider, et on imagine qu'Apple prendra sa décision avec la plus grande prudence. Fast Company note toutefois qu'un récent prototype de système d'antennes fabriqué par Apple serait deux fois plus consommateur que son équivalent chez Qualcomm ; Apple aurait encore un peu de temps — jusqu'à la fin du printemps au plus tard — pour peser le pour et le contre.