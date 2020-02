Plein de nouvelles villes pour les transports en commun sur Apple Maps

Jusqu'ici réservés à Paris, les transports en commun ont fait leur apparition dans de nombreuses villes de France — et d'Europe — sur Apple Maps ce lundi matin. Bus, tramways, métro, TER, TGV... Tout y est, avec trajets, fiches horaires, logos et couleurs adaptées à chaque réseau local, sans oublier la possibilité de poser des questions avec Siri. Apple se paie même le luxe de débarquer dans des villes qui ne sont pas encore prises en charge par Google Maps ! Parmi les nouveaux réseaux disponibles, on retrouve Bordeaux, Caen, Cherbourg, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Quimper, Rennes, Strasbourg, Toulouse ou encore Voiron... La liste, pas encore à jour sur le site d'Apple , n'est pas exhaustive.Pour beaucoup d'utilisateurs ayant leurs habitudes avec Google Maps, cette intégration des transports en commun à l'application Plans d'Apple sera sans doute un peu trop tardive. C'est néanmoins une très bonne nouvelle pour le service de cartographie d'Apple, qui était très en retard sur ce point.