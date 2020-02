Apple lance un service de cache pour le streaming

C'est en toute discrétion qu'Apple a lancé un nouveau service la semaine dernière : Apple Edge Cache (AEC), qui promet d'améliorer la distribution de contenus sur internet. Réservé aux développeurs ayant d'importantes problématiques de bande passante, avec un trafic de pointe d'un minimum de 25 Gbit/s, Apple Edge Cache permet de stocker des contenus en cache sur des serveurs hébergés directement chez les fournisseurs d'accès à internet, partout dans le monde au plus près de l'utilisateur final. Cela permet de soulager les serveurs de l'entreprise, de réduire la latence, et d'augmenter la fiabilité des transferts.Le lancement du programme AEC survient quelques mois après la sortie d'Apple TV+ , le service de streaming vidéo d'Apple qui fait appel à la même technique d'optimisation pour fournir ses programmes dans la meilleure qualité possible, le plus rapidement possible et sans accroc. Cette méthode n'est pas nouvelle, étant notamment déjà utilisée par Netflix et Amazon pour leurs services de streaming. Apple ne compte visiblement pas faire des fortunes avec ce programme — le service est d'ailleurs disponible uniquement sur invitation — mais plutôt de faire profiter de sa maîtrise technique aux applications de l'App Store, ce qui bénéficiera directement aux utilisateurs de ses produits.