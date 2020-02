Coronavirus : vers une chute des ventes de MacBook ?

L'épidémie de coronavirus continue d'impacter la chaîne de production d'Apple et des différents fabricants high-tech en Chine. Les premiers signes de tension sur les stocks ont commencé à apparaître un peu plus tôt ce mois-ci, avec d'importants délais pour les ordinateurs configurés sur mesure et des ruptures de stock en boutique pour les derniers modèles d'iPhone. Ce ne serait qu'un début : même si les sous-traitants d'Apple font ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions alternatives — Quanta Computer a par exemple lancé des chaînes de production à Taïwan — ils continuent de dépendre de la fourniture de composants fabriqués dans des zones sensibles en Chine.Quanta Computer, qui est en charge de l'assemblage des ordinateurs portables d'Apple, s'inquiète ainsi des perspectives pour le mois de mars, alors que de nombreuses usines chinoises n'ont pas encore reçu l'autorisation de rouvrir : les stocks de certains composants vont arriver à zéro et même si les usines de l'assembleur sont bien opérationnelles, ses ouvriers vont rapidement finir au chômage technique. Selon DigiTimes , il faudrait s'attendre à un effondrement des ventes d'ordinateurs portables pour le premier trimestre de 2020, avec une chute située entre -29% et -36% sur l'ensemble de l'industrie.Pour Apple, cela pourrait rapidement se traduire par une hausse des délais à la commande pour l'achat d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro sur l'Apple Store (et il est également possible que la mise à jour tant attendue du MacBook Pro 13,3" soit retardée). Les délais sont pour le moment d'un mois pour un modèle réalisé sur mesure, mais les modèles standard sont toujours en stock pour une livraison dès le lendemain ou un retrait immédiat en boutique. À moins d'un déblocage rapide de la situation en Chine, ce qui ne semble pas se profiler, il faut s'attendre à ce que cela change bientôt.