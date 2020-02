Pas de retard pour l'iPhone 9 et l'iPad Pro de 2020 ?

Mise à jour 18 février 2020 à 11:05 :

Bloomberg confirme à son tour que l'iPhone 8 et l'iPad Pro de 2020 seraient toujours prévus pour ce printemps ; Mark Gurman précise néanmoins que les délais pourraient être importants.

Apple a de nombreuses nouveautés dans les tuyaux pour ce début d'année 2020, mais l'épidémie de coronavirus pourrait s'inviter à la fête. Alors que l'on s'attend à de nombreux retards dans la production de l'iPhone et du Mac , la question se pose aussi pour les produits qui n'ont pas encore été présentés. On imagine en effet difficilement les nouveautés d'Apple être épargnées alors que toute l'industrie est touchée par les fermetures d'usines. Apple serait toutefois confiante : Ming-Chi Kuo confirme que le lancement du successeur de l'iPhone 8 serait toujours prévu pour le premier semestre, alors que DigiTimes affirme que la production de l'iPad Pro de 2020 a déjà commencé, avec un lancement attendu en mars.C'est souvent dans le courant du mois de mars qu'Apple présente ses premières nouveautés de l'année, et les rumeurs s'attendent logiquement à ce qu'Apple organise un événement riche en annonces le mois prochain (lire :). Pour compenser de probables retards dans la production de certaines nouveautés, Apple pourrait simplement jouer sur les délais de livraison, qui pourraient rapidement s'envoler si les stocks ne sont pas au rendez-vous.