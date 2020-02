Apple TV+ : une bande-annonce pour Amazing Stories

C'est l'une des toutes premières séries télévisées commandées par Apple aux débuts de son projet de service de streaming en 2017 :a enfin sa première bande-annonce ! Après deux premières saisons créées par Steven Spielberg et diffusées entre 1985 et 1987, cede cinq épisodes est toujours un projet de Steven Spielberg, qui s'est toutefois contenté du rôle de producteur délégué. Il s'agit d'une anthologie, c'est à dire que les épisodes sont indépendants les uns des autres tout en suivant une thématique commune, en l'occurence des événements fantastiques.Côté casting, on retrouve notamment Dylan O'Brien, Josh Holloway, Victoria Pedretti, Sasha Alexander ou encore Robert Forster. Les cinq épisodes deseront lancés simultanément le 6 mars sur Apple TV+. Vous pouvez retrouver le calendrier des sorties d'Apple TV+ pour ce début d'année 2020 sur cette page