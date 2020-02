Coronavirus : Apple lance une alerte sur résultats

Voilà plusieurs semaines que certains fournisseurs d'Apple en Chine ne peuvent rouvrir leurs usines à cause de l'épidémie de coronavirus, tandis que ceux qui peuvent revenir au travail subissent d'importants retards et ne peuvent parfois pas être livrés en matières premières. Lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels , Apple avait prévu un ralentissement des ventes pour le trimestre à venir, mais ses prévisions prudentes n'avaient pas anticipé un tel enlisement de la situation en Chine. Apple vient donc de publier un avertissement sur résultats sur son site web :Apple explique qu'il y a deux raisons principales à cela : la baisse de la production d'iPhone, alors que les usines de Foxconn tournent toujours au ralenti, et l'effondrement de l'activité en Chine, alors que les Apple Stores ont dû temporairement fermer leurs portes , tout comme de nombreux revendeurs. Apple se veut toutefois rassurante, affirmant que la situation s'améliore petit à petit et que la santé de ses employés et de ceux de ses sous-traitants est sa principale préoccupation.

Apple Store de Nanjing East, Shanghai

Comme nous le voyons hier, l'iPhone n'est pas le seul produit à être affecté par le ralentissement de la production, même s'il est au centre de l'actualité puisqu'il représente à lui seul 60% des revenus de l'entreprise. Le Mac est également touché , et il faut s'attendre à des pénuries le mois prochain. Côté annonces, la traditionnelle conférence du mois de mars devrait a priori être maintenue , mais il faut s'attendre à des disponibilités réduites et des délais importants pour les nouveaux produits qui y seront présentés.