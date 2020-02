Un événement Apple à la fin du mois de mars ?

Malgré les difficultés de production dues à l'épidémie de coronavirus, Apple maintiendrait bien sa traditionnelle conférence du mois de mars. Selon nos confrères allemands de iPhone Ticker , l'événement serait prévu pour la toute fin du mois — peut-être le mardi 31 mars — et le successeur de l'iPhone 8 devrait être commercialisé dès le vendredi 3 avril, quelques jours plus tard. On ne connaît pas la fiabilité des sources du site iPhone Ticker, mais les dates correspondent en tout cas aux habitudes d'Apple ; l'année dernière, l'événement du mois de mars s'était tenu le lundi 25 mars . Rappelons qu'Apple envoie généralement ses invitations à la presse avec une dizaine de jours d'avance.

Tim Cook en mars 2015

De nombreuses annonces sont attendues pour ce début d'année. Il ne devrait pas y avoir de retard pour l'iPhone 9 et l'iPad Pro de 2020 même s'il faut s'attendre à des disponibilités limitées dans un premier temps, et nous nous attendons également à des nouveautés du côté du MacBook Pro 13,3", des AirTags et d'autres accessoires (lire :).