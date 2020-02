Apple Music classe les albums plus intelligemment

C'est un petit changement de rien de tout qui va simplifier la navigation entre les divers albums d'un même artiste au sein d'Apple Music. Comme l'a découvert MacStories , les différentes versions d'un même album apparaissent désormais dans une section « Autres versions » située à la fin des titres de la version originale de l'album en question. Les différentes versions (remasters, rééditions, démos, etc.) n'apparaissent désormais plus dans les classements par défaut afin de simplifier la recherche et la découverte.Cette idée est issue de l'interface de Beats Music, racheté par Apple en 2014. Il aura fallu six ans, mais ce petit détail appréciable a enfin été mis en place au sein du service de streaming d'Apple.