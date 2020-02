Apple Pay bientôt disponible chez Qonto

Trois semaines après le lancement d'Apple Pay au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel , Apple vient enfin de mettre à jour la page officielle de son site web consacrée à son service de paiement mobile. Et dans la rubrique « Disponible prochainement », on découvre le logo d'un petit nouveau : Qonto, une néobanque française spécialisée dans les comptes professionnels pour les entreprises, les indépendants et les associations.Sans surprise, l'arrivée d'Apple Pay chez UpDéjeuner (anciennement Chèque Déjeuner) est également annoncée officiellement, trois mois après la première annonce de la part du Groupe Up. LCL, filiale du Crédit Agricole, avait également déjà annoncé la prise en charge d'Apple Pay pour 2020. Les logos de ING et BforBank , qui ont tous les deux déjà annoncé leur prise en charge prochaine, sont en revanche toujours attendus sur la page du site d'Apple.Cette rubrique « Disponible prochainement » de la page officielle d'Apple Pay ne permet pas d'avoir une indication précise sur le délai de la prise en charge à venir : l'attente est parfois d'une poignée de semaines, et parfois de plusieurs mois après l'apparition du logo d'un nouveau partenaire. Certaines banques rejoignent également la liste des partenaires actifs d'Apple Pay sans être préalablement passées par cette rubrique « Disponible prochainement ».