Apple Watch : watchOS 6.1.3 est disponible

Utilisateurs d'Apple Watch, une petite mise à jour logicielle est disponible pour votre montre ce soir : il s'agit de watchOS 6.1.3, qui apporteainsi que la correction d'un bug qui bloquait. Voilà qui est bien spécifique ! Si votre montre ne prend pas en charge watchOS 6, une mise à jour est tout de même proposée pour watchOS 5 avec la version 5.3.5, sans détails sur les correctifs apportés.Comme toujours, vous devez utiliser l'application de l'Apple Watch sur votre iPhone pour télécharger et installer la mise à jour. Attention, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie et qu'elle soit placée sur son chargeur.