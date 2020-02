Qualcomm dévoile son modem 5G pour 2021

Après le X50 et le X55, place au X60 : Qualcomm a présenté un nouveau modem 5G destiné aux smartphones hier, et il présente de multiples avancées par rapport aux premiers modèles. Gravé avec une finesse de 5 nanomètres contre 7 nanomètres pour son prédécesseur, il sera accompagné d'un nouveau module d'antennes plus petit, le QTM535. Il sera moins gourmand en énergie et prendra en charge de nouvelles fonctionnalités, comme l'agrégation des bandes sous les 6 GHz et des ondes millimétriques (mmWave). Qualcomm promet ainsi des débits faramineux pour son Snapdragon X60 : jusqu'à 7,5 Gbit/s en débit descendant et 3 Gbit/s en débit montant.Qualcomm annonce que son modem Snapdragon X60 et le module d'antennes QTM535 ne seront disponibles pour les smartphones haut de gamme qu'en début d'année 2021 : c'est donc cuit pour l'iPhone 12 (attendu en septembre 2020 ), qui devrait donc se contenter du Snapdragon X55 comme initialement prévu — c'est en revanche plus incertain pour les antennes, qui pourraient être conçues en interne . Voici en tout cas un aperçu de ce à quoi nous attendre pour la génération d'iPhone qui succédera à l'iPhone 12 en 2021.