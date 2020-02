L'iPhone 9, présenté à l'heure mais envoyé en retard ?

Le successeur de l'iPhone 8 sortira-t-il en temps et en heure ? Oui, si l'on en croit certains observateurs comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg. Non, si l'on en croit d'autres sources plus proches des chaînes de production, comme le Nikkei qui affirme que le fort ralentissement de la production en Chine suite à l'épidémie de coronavirus aurait un important impact sur le lancement de la production de masse de l'iPhone 9. Initialement prévu pour la fin du mois de février, le début de la production devrait finalement être repoussé au mois de mars.C'est justement à la fin du mois de mars que doit se tenir le traditionnel événement de début d'année d'Apple, et la conférence serait pour le moment maintenue même si l'évolution de la crise en Chine est encore susceptible de bouleverser les projets d'Apple. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait possible que tout le monde ait raison : il faut en effet distinguer la date de présentation de la sortie effective, et Apple peut très bien dévoiler son nouveau téléphone sans que les stocks ne soient au rendez-vous. Il est en effet fréquent que les délais explosent très rapidement suite à la sortie d'un nouveau produit, signe que les quantités disponibles initialement étaient très faibles.Si vous comptez vous offrir un modèle d'iPhone d'entrée de gamme, il peut être intéressant d'attendre la présentation du successeur de l'iPhone 8, qui vous permettra de profiter de composants plus au goût du jour (puce Apple A13, 3 Go de RAM, etc.) tout en bénéficiant peut-être d'un tarif en légère baisse . Notez bien en revanche qu'il est possible et même probable que l'iPhone 9, si tel est bien son nom , soit assez difficile à trouver dans le commerce dans les premières semaines suivant sa commercialisation.