Apple Pay annoncé chez Kard en 2020

Décidément, le rythme des annonces ne faiblit pas du côté d'Apple Pay en ce début d'année 2020. Alors que nous apprenions hier que le service de paiement mobile d'Apple fera bientôt son apparition chez Qonto , un spécialiste des comptes professionnels, Kard a également annoncé sur Twitter qu'Apple Pay sera proposé à ses clients2020. Kard est une néobanque destinée aux adolescents, avec une carte bancaire gratuite à partir de 12 ans et des fonctionnalités spécifiques de contrôle parental. L'établissement revendique plus de 200 000 inscrits.Ajout après ajout, Apple séduit pratiquement tous les établissements bancaires en France et Apple Pay devrait prendre en charge 99% des cartes françaises d'ici la fin d'année. Parmi les lancements déjà annoncés pour les prochains mois, il y a notamment LCL BforBank et Qonto ; une arrivée chez TransferWise semble également dans les tuyaux.