Apple déménage certaines lignes de production à Taïwan

En réponse à l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de retarder la production des produits d'Apple en Chine, Apple préparerait l'ouverture de lignes de production à Taïwan. Selon DigiTimes, cité par Taiwan News , Apple aurait déjà commencé à transférer la production de certains produits, incluant certains modèles d'iPad, d'Apple Watch et les futurs AirPods Pro "Lite" . Nous apprenions il y a deux jours que Quanta Computer avait également lancé de nouvelles lignes de production à Taïwan pour l'assemblage des MacBook.

Contrôle qualité de l'Apple Watch — Chine

Il ne s'agirait bien sûr pas de quitter la Chine, dont la chaîne logistique est encore indispensable, mais de diversifier les usines pour limiter les risques. Il ne s'agit que d'une mesure parmi beaucoup d'autres, alors que de très nombreux fournisseurs d'Apple ne sont quoi qu'il en soit encore présents qu'en Chine et restent ainsi vulnérables en cas de nouvelle crise. C'est lors de la guerre commerciale que se sont livrés les États-Unis et la Chine l'année dernière qu'Apple a réellement pris conscience qu'il lui fallait réduire sa dépendance de la Chine, et cet effort de diversification en cours demandera plusieurs années avant de vraiment porter ses fruits.