macOS 10.15.4 : les paroles en temps réel sur Apple Music

Deux semaines après l'apparition de la première version bêta de macOS 10.15.4 , une deuxième mouture a été mise à la disposition des développeurs hier soir. Celle-ci inclut une nouveauté intéressante pour les utilisateurs d'Apple Music : l'intégration des paroles en temps réel dans l'application Musique. Présentes sur la droite de l'écran, les paroles défilent verticalement pendant la lecture de la chanson. Pour activer ou désactiver la fonctionnalité, un petit bouton présentant une icône de bulle de dialogue est placé en haut à droite de la fenêtre.

Copie d'écran par MacRumors

Here's the time-synced lyrics for the first time in macOS Catalina's Music app. https://t.co/SdJjrlRFXk pic.twitter.com/oPqWnEmwUS